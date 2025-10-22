Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Stuttgart maçı için geri sayım başladı. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruplarda ilk 8'de yer alabilmek için mücadelesine devam ediyor. Stuttgart ile evinde oynayacağı maçta kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de taraftarın stadı doldurması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?