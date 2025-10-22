NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya'nın köklü ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Stuttgart karşısında kazanmak ve puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ederson ve John Duran maçta oynamayacak. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Stuttgart maçı için geri sayım başladı. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruplarda ilk 8'de yer alabilmek için mücadelesine devam ediyor. Stuttgart ile evinde oynayacağı maçta kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Fenerbahçe'de taraftarın stadı doldurması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE KARŞILAŞMAYA MORALLİ ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 4 KİŞİ STUTTGART MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın yarınki maçta forma giymesi zor.

Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

GÖZLER KALECİLERDE

Fenerbahçe'de ayak parmağındaki kırık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak Fatih Karagümrük mücadelesinde maç kadrosunda olan kaleci İrfan Can Eğribayat iyileşti. 27 yaşındaki file bekçisi, Stuttgart karşısında forma giyebilecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor mücadelesinde kalesini gole kapatan, Fatih Karagümrük maçında da önemli kurtarışlar yapan Tarık Çetin ile İrfan Can Eğribayat arasında seçim yapmakta zorlanıyor.

