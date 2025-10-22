Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya'nın köklü ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Stuttgart karşısında kazanmak ve puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ederson ve John Duran maçta oynamayacak. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
