Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe'de son durum...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.