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Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak. İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe'de son durum...

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler - 1

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler - 2

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor.

Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler - 3

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler - 4

MOURİNHO KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler - 5

3 EKSİK

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler - 6
Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler - 7

3 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler - 8

SÜPER LİG'DE 26. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

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