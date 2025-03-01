Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek: Takımda son durum ve eksikler

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor.

Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.