Fenerbahçe taraftarı 90+11'de yıkıldı, "Hayal kırıklığının başkenti"

"Tedesco, o kadar büyük yanlışlar yapıyor ki inanılır gibi değil… Talisca'dan santrfor olmaz. Bunu ben değil herkes söylüyor. Dün yine hiçbir şey yapmadı.

Eğer genç santrforuna güvenmiyorsan ki olabilir, kendisine sorulması lazım, "Milli takımımızın santrforu kim!" Tamam nokta santrfor değil ama Kerem Aktürkoğlu oynar." (Ömer Üründül-Sabah)