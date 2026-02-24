Fenerbahçe taraftarı 90+11'de yıkıldı, "Hayal kırıklığının başkenti"
24.02.2026 09:58
Son Güncelleme: 24.02.2026 10:03
Fenerbahçe, Galatasaray'ı yakalama şansı olduğu haftada Kasımpaşa karşısında son dakika golüyle yıkıldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı.
90+5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Fred'in pasında solda topla buluşan Nene'nin ceza yayına ortasında Marco Asensio meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top filelere gitti.
90+11. dakikada ise Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Benedyczak'ın ceza sahasına ortasında Baldursson kale sahası içine indirdi. Bu noktaya hareketlenen Allevinah'ın çaprazdan düzeltip vuruşunda top ağlarla buluştu.
Bu skorla sarı lacivertliler Galatasaray'ın yenildiği haftada sahada iki puan bıraktı. Peki spor yazarları maç için ne dedi?
"HAYAL KIRIKLIĞININ BAŞKENTİ"
Fenerbahçe için tek hedef olan golü bulmak çok uzun sürdü. 3-4- 1-2 ile kanatları güçlendirip, forveti ikileyen Tedesco’nun 71/29’luk top ile oynama stratejisi de galibiyeti getiremedi.
22’si ikinci yarı olmak üzere toplam 36 rakip ceza sahası topla buluşmasında da netice alınamadı. Tribün Asensio golüyle şampiyonluk inancını tazelerken, 5 dakika sonra gelen Kasımpaşa golü hayal kırıklığının başkenti oldu. (Mehmet Ayan-Hürriyet)
"KENDİSİNE SORULMASI LAZIM"
"Tedesco, o kadar büyük yanlışlar yapıyor ki inanılır gibi değil… Talisca'dan santrfor olmaz. Bunu ben değil herkes söylüyor. Dün yine hiçbir şey yapmadı.
Eğer genç santrforuna güvenmiyorsan ki olabilir, kendisine sorulması lazım, "Milli takımımızın santrforu kim!" Tamam nokta santrfor değil ama Kerem Aktürkoğlu oynar." (Ömer Üründül-Sabah)
"SAVUNMA UYURSA GOLÜ YERSİN"
Topu sağ kanat veya sol kanada verip ceza sahasına orta yapmak Fenerbahçe'nin tek hücum projesi olmamalı! "Galibiyet gitti" denirken bir umut bir ışığı beklersiniz.
Bunu sağlayan isim Asensio olmuştu ama son düdük henüz çalmamıştı. Acı gerçek şuydu Fenerbahçe adına... Savunma uyursa golü yersin." (Ercan Taner-Sözcü)
"Maçı anlatmaya "Vay arkadaş" diyerek başlamak lazım. Sezonun maçına çıkan, Galatasaray'ı yakalamanın eşiğine gelen takım, son dakikalarda ayağa kalktı, son saniyelerde ise devrildi. "Kırılma" maçında,
10 kişi kalmış rakibine topu ikram etmek sadece Fenerbahçe'nin hikâyelerinde yer alan bir ayrıntı. Milyonlarca taraftarın bu kadar transfere, eline gelen fırsatlara rağmen "Acaba" diye bakmalarının nedeni de bu." (Gürcan Bilgiç-Fotomaç)
"TEDESCO’YA YÖNELECEKTİR"
"Devre arası transfer politikası nedeniyle ‘takım mühendisliği’ başlığını unutmuş olanlar şimdi Tedesco’ya yönelecektir kuşkusuz! Beri yandan biraz romantik epey dramatik son dakikaların ardından da sanırım artık ‘Konya’da olanlar Konya’da kalacak’tır." (Cem Dizdar-Fanatik)