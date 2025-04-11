Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: "Sezon bitince oturacağız"
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak katılan savunma oyuncusu Milan Skriniar, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak savunmacı Milan Skriniar, lig bittiğinde gerekli konuları konuşacaklarını söyledi.
Kulüp televizyonuna konuşan Milan Skriniar, ligde son oynanan Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.