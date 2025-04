Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: "Sezon bitince oturacağız"

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ARTIK FİNAL"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların yaklaşımı hem de taraftarlarımızın gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Takımıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim. Benim için en önemlisi kulüp olarak, takım olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama her zaman daha iyi olabiliriz." diye konuştu.



Sezonunu geri kalanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Slovak savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her maç bizim için artık bir final. Her maçı başka bir stratejimiz olmadan sadece kazanmak için oynamamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta da bu şekilde olacak. Kendi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor. Güçlü bir oyun sergileyip o maçı kazanmamız gerekiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten, 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonunda ne olacağını göreceğiz."