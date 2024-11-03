Fenerbahçe, Trabzon'da uzatmalarda kazandı: Zirve takibi sürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 42. dakikasında gol perdesini açan Fred, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
Bordo-mavililerde Simon Banza 59 ve 67. dakikalarda kazanılan penaltı vuruşlarını gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
75. dakikada sahneye çıkan Edin Dzeko maçın skora denge sağlarken, 90+12. dakikada gol perdesini kapatan Amrabat maçın sonucunu belirledi.