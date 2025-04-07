Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?"
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen'in kararları ise spor kamuoyunda tartışılan konulardan oldu. Hakem yorumcuları, Türkmen'in yönetimini değerlendirdi.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısı bordo - mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda ise sarı - lacivertliler üst üste bulduğu gollerle 4-1'i buldu ve sahadan 3 puanla ayrıldı.