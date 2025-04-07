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Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen'in kararları ise spor kamuoyunda tartışılan konulardan oldu. Hakem yorumcuları, Türkmen'in yönetimini değerlendirdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 1

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısı bordo - mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda ise sarı - lacivertliler üst üste bulduğu gollerle 4-1'i buldu ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 2

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in kararları ise gecenin en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 3

beIN Trio ekibi, Türkmen'in yönetimini mercek altına aldı ve tartışmalı kararları değerlendirdi. İşte yorumlar:

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 4

Djiku'ya gösterilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Bu sarı kartta tartışılacak herhangi bir şey yok. Sarı kartın tarifi.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız bir sarı kart. Kontrolsüz dalıyor. Dalışın zaten kendisi sarı kart.

Bahattin Duran: Çok net bir sarı kart. Hakem yanılmadı burada.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 5

Pedro Malheiro'nun Maximin'e yaptığı faulde sarı kart kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Maximin'e üst üste iki faul yapıldı. Hakem önce "avantaj" dedi. Topa doğru yapılmış ancak arkadan yapılmış bir faul. Burada bir sarı kart çıkacaksa ben Lundstram'ı tercih ederim çünkü Lundstram'ın faul yaptığı zamanlama Malheiro'nunkinden daha etkili bir zamanlama.

Deniz Çoban: İkinci harekete faul çalmıyor bence. İkinciye faul çalsa topu geriye götürmez, ikinci hareketin olduğu yerden faul kullandırır. Hakeme göre Maximin'e yapılan faul Malheiro tarafından yapılıyor ama diğeri faul değil. Bence diğeri de faul. İlkini faul çalıyorsa orada sarı kartlık bir şey görmüyorum ben.

Bahattin Duran: Ben de aynı fikirdeyim, Malheiro'nun faulü sarı kartlık bir faul değil. Bence de Lundstram'ın sarı kart görmesi gerekirdi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 6

Amrabat'ın Banza'ya yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Amrabat riskli zamanlamayla ayağını savurdu, rakibi gördüğü anda güç transferini gerçekleştirmeyecek şekilde dizini çekti. Ciddi faullü oyun değil. Omza atılan bir sıyrık. Diz bükülü. Güç transferi yok. Sarı kart yeterli."

Deniz Çoban: "Fotoğraftan bakarsanız kırmızı kart görünür. Fotoğrafla karar verilmez. Amrabat'ın ayağı ileri değil, sağdan sola doğru gitti. Hamlenin istikameti tabii ki rakibine doğru olsa o zaman kırmızı kart. Fotoğraftan bakınca kırmızı dersiniz, sosyal medya bunu böyle paylaşanlar var. Bu klasik sarı kart."

Bahattin Duran: "Klasik sarı kart, fazlası olmaz. Ayağının sağdan soldan doğru götürürken rakibine geliyor."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 7

Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem Trabzonspor lehine faul çaldı. Kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Hakemin kararı doğru. Faulü Tadic yaptı."

Bülent Yıldırım: "Hakemin kararı doğru."

Bahattin Duran: "Hakemin kararı doğru."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 8

44. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Bütün açılardan bakınca, video hakem gibi penaltıyı gerektiren açık, net ihlal görmedim. Hakemin kararı doğru."

Deniz Çoban: "İhlal olması için vücudun genişlemesi lazım. Zubkov, küçülmek için her şeyi yaptı. Top cepheden geliyorsa, kolumu açarsam genişlemiş olurum. Kolunu sakladı Zubkov. En iyi görecek olan Fred şutu attı, itirazı yok. Penaltı bekleyen oyuncu yok. Hakem korneri gösterdi. Benim fikrim penaltı değil. VAR'ın müdahale etmemesi doğru."

Bahattin Duran: "Top dirseğine gelmeden açtığına dair açtığını ispat edemedim. Nerede açtı dirseğini, nerede çarptı emin değilim. Hakemin kararına saygı duyuyorum. VAR müdahalesinin olmamasını da anlıyorum."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 9

48. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Osayi, denge ayağının çevirirken, topu geri doğru çalımlarken, sol ayağı Mustafa'ya bastı. İnanılmaz zor pozisyon. Mustafa dengeyi kaybettikten sonra rakibine müdahale etti. Hakemin yanılmasını anlayış gösteririm. Ekran başında izleyen video hakemin, bu kadar açık net faul silsilesinde ilk teması kimin yaptığına görmemiş olması, çizgiye konsantre olması büyük bir hata. Burada verilmesi gereken karar Trabzonspor lehine serbest vuruş. VAR marifetiyle penaltı çıktı. VAR çağırmalı, Osayi'nin Mustafa'nın ayağına basmasını göstermeliydi, VAR burada çok ciddi bir hata yaptı."

Deniz Çoban: "Ayağa basmak ihlal. Basmanın kazara olması bir şey değiştirir mi, kart açısından değiştirir, ihlal açısından değiştirmez. Rakibinin herhangi bir hamlesi de yok, ayağını falan sokmuyor. Osayi'nin ayağı gidip basıyor. Bunu da açılarla destekleyebiliyoruz. Kanıtımız var. En az 3 farklı açı var görünen. Basılınca Mustafa'nın ayağı büküldü. İlk ihlali Osayi yaptı, Mustafa'nın ayağı döndü. Kaza da olsa bu bir ihlaldir. Rakibinin ona doğru hamlesi yok, önüne koyduğu ayağa bastı. Osayi faul yaptı."

Bahattin Duran: "Çok zor pozisyon ama çok net ispatlar var. Önce Osayi ayağa bastı, sonra Mustafa ihlal yaptı. VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı, Mehmet Türkmen monitörde seyredip hücum faul verecekti."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 10

Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Faulde şüphe yok. Devamında Savic, kendisine sözlü sataşmada bulunan Fenerbahçe antrenörünü boynundan tutup bir güzel itti. Bu pozisyon kırmızı kart. Teknik alanda bulunan kartı gerektiren diğer isimler hariç. Bir oyuncu böyle davranamaz. Teknik alanda bulunması gereken kişi de oyuncuya böyle yapamaz. Hem Savic'e hem teknik alana birer kırmızı kart gerekiyordu. Sokak kavgası mı bu!"

Deniz Çoban: "Bu bir faul. Faul atlandı, gereksiz gerginlik oldu. Sarı kart gerekmez."

Bahattin Duran: "Savic faul yaptı. Yalnızca faul."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 11

Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda sarı kartlı Savic'e ikinci sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: "Umut vaad eden atak değil. Taktik maksatlı bir şey yapmamış. Kontrolsüz faul değil. Ayak, kafaya isabet etmedi. İkinci sarı kartlık bir şey yok."

Bülent Yıldırım: "Savic vurmak için ayağını savurdu. İkinci hareketi, ikinci sarı kart olmalıydı."

Bahattin Duran: "Hakemin kararına saygı duyuyorum."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 12
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 13
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 14
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmaya son nokta: "Büyük hata, VAR nasıl görmez?" - 15
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