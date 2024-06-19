Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
Avrupa kupalarında ikinci eleme turundan itibaren mücadele edecek Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün yapılacak kura seçimiyle birlikte belli olacak. Peki Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri hangi takımlar? İşte ayrıntılar...
Bu sezon Avrupa kupalarında ikinci eleme turundan itibaren mücadele edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli oluyor.
İşte Türk takımlarının muhtemel rakipleri ve kura çekim saati;