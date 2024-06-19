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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Avrupa kupalarında ikinci eleme turundan itibaren mücadele edecek Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün yapılacak kura seçimiyle birlikte belli olacak. Peki Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri hangi takımlar? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor - 1

Bu sezon Avrupa kupalarında ikinci eleme turundan itibaren mücadele edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli oluyor.

İşte Türk takımlarının muhtemel rakipleri ve kura çekim saati;

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor - 2

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi bugün saat 13.00'te belli olacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle;

Lugano (İsviçre)

Partizan (Sırbistan).

Ayrıca sarı lacivertlilerin tur atlaması durumunda 3. eleme turundaki rakipleri de bugün çekilecek kurada belli olacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor - 3

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu itibarıyla mücadele edecek olan Trabzonspor'un saat 14.00'da çekilecek kuradaki muhtemel rakipleri ise şöyle;

Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) GALİBİ

Kilmarnock (İskoçya)

Silkeborg (Danimarka)

Vojvodina (Sırbistan)

Llapi (Kosova) - Wisla Krakow (Polonya) galibi.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor - 4

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek olan Başakşehir'in saat 15.00'da yapılacak kura seçimindeki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk) galibi

Cherno More (Bugaristan)

Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) galibi

Sumqayit (Azerbaycan)

Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) mağlubu.

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