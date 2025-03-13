Fenerbahçe tur peşinde: Rangers - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi’nde sarı-lacivertliler, 3-1’in rövanşında Rangers’a konuk oluyor. Fenerbahçe’ye karşılaşmayı uzatmalara götürebilmek için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Rangers’ın alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek. Jose Mourinho’nun ekibinde gözler En - Nesyri, Dzeko, Szymanski, Tadic gibi yıldızlarda olacak. Temsilcimizde sakatlıklarını atlatan Fred ve Osayi-Samuel, şans verilmesi durumunda sahada yerini alabilecek. Peki Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçına ilişkin son gelişmeler…
Rangers-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, çeyrek final biletini almak için mutlak galibiyet arayacak. 3 veya daha farklı galibiyetlerinde sarı-lacivertliler doğrudan çeyrek finale yükselecek. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?