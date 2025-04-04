Fenerbahçe - Türk Hava Yolları yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? AXA Sigorta Kupa Voley Fenerbahçe - THY voleybol maçı canlı yayın bilgisi
2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley dörtlü final mücadeleleri başlıyor! Yarı finalin ilk mücadelesi Fenerbahçe Medicana ve Türk Hava Yolları arasında olacak. Kazanan takım Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşılaşmasının galibi ile oynayacak. Peki, Fenerbahçe - THY yarı final voleybol maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Fenerbahçe - THY ile Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank takımları Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final mücadelesine çıkıyor. İki maçın galibi ise finalde kupa için karşılaşacak. Son şampiyon Fenerbahçe, kupa için sahaya çıkıyor. İşte, Fenerbahçe - Türk Hava Yolları yarı final maçı detayları...