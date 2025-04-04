Fenerbahçe - Türk Hava Yolları yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? AXA Sigorta Kupa Voley Fenerbahçe - THY voleybol maçı canlı yayın bilgisi

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final aşamasında sarı lacivertli takım, Bahçelievler Belediyesi'ni 3-0 mağlup etmişti. THY ise rakibi Beşiktaş'ı 3-2 yenmişti. Fenerbahçe Kupa Voley'de 4 kez şampiyonluk elde etti.



Bu mücadelenin galibi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçının kazananı ile finalde oynayacak.