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Fenerbahçe - Türk Hava Yolları yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? AXA Sigorta Kupa Voley Fenerbahçe - THY voleybol maçı canlı yayın bilgisi

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley dörtlü final mücadeleleri başlıyor! Yarı finalin ilk mücadelesi Fenerbahçe Medicana ve Türk Hava Yolları arasında olacak. Kazanan takım Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşılaşmasının galibi ile oynayacak. Peki, Fenerbahçe - THY yarı final voleybol maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Fenerbahçe - Türk Hava Yolları yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? AXA Sigorta Kupa Voley Fenerbahçe - THY voleybol maçı canlı yayın bilgisi - 1

Fenerbahçe - THY ile Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank takımları Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final mücadelesine çıkıyor. İki maçın galibi ise finalde kupa için karşılaşacak. Son şampiyon Fenerbahçe, kupa için sahaya çıkıyor. İşte, Fenerbahçe - Türk Hava Yolları yarı final maçı detayları...

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Fenerbahçe - Türk Hava Yolları yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? AXA Sigorta Kupa Voley Fenerbahçe - THY voleybol maçı canlı yayın bilgisi - 2

FENERBAHÇE - THY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023-2024 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe, AXA Sigorta Kupa Voleydörtlü finalinin yarı final aşamasında Türk Hava Yolları ile 4 Nisan Cuma günü saat 15:00'te karşılaşıyor. Maç, İzmir Halkapınar Spor Salonu'na olacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe - Türk Hava Yolları yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? AXA Sigorta Kupa Voley Fenerbahçe - THY voleybol maçı canlı yayın bilgisi - 3

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final aşamasında sarı lacivertli takım, Bahçelievler Belediyesi'ni 3-0 mağlup etmişti. THY ise rakibi Beşiktaş'ı 3-2 yenmişti. Fenerbahçe Kupa Voley'de 4 kez şampiyonluk elde etti.

Bu mücadelenin galibi Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçının kazananı ile finalde oynayacak.

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