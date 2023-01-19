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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor: Arda Güler oynayacak mı?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Arda Güler'e az şans verdiği gerekçesiyle eleştirilen teknik direktör Jorge Jesus'un genç oyuncuyu ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor: Arda Güler oynayacak mı? - 1

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.


Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor: Arda Güler oynayacak mı? - 2

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.


Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor: Arda Güler oynayacak mı? - 3

ARDA'NIN İLK 11'DE OYNAMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor. Güler'e az şans verdiği gerekçesiyle eleştirilen teknik direktör Jorge Jesus, Güler'i ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor: Arda Güler oynayacak mı? - 4

PERES SÜRE ALABİLİR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor: Arda Güler oynayacak mı? - 5

Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.

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