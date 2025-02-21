Fenerbahçe turladı, Galatasaray veda etti: UEFA ülke puanı güncellendi (Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? 21 Şubat 2025 güncel UEFA ülke puanı)
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise deplasmanda Anderlecht ile oynadığı maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılarak ilk maçın avantajıyla son 16 turuna kaldı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 21 Şubat 2025 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları tamamlandı.
Galatasaray, ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.
Fenerbahçe ise ilk ayağını 3-0 kazandığı mücadelede deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.
Bu sonuçların ardından Türk futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durumu merak ediyor.
İşte 21 Şubat 2025 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması...