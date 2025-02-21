Fenerbahçe turladı, Galatasaray veda etti: UEFA ülke puanı güncellendi (Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? 21 Şubat 2025 güncel UEFA ülke puanı)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları tamamlandı.

Galatasaray, ilk maçında 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe ise ilk ayağını 3-0 kazandığı mücadelede deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

Bu sonuçların ardından Türk futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durumu merak ediyor.

İşte 21 Şubat 2025 tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması...