Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB'nin Avrupa maçı için geri sayım

MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turunda oynayacağı Twente maçı kamp kadrosu belli oldu.



Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesinde şu isimler yer aldı:



Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku,Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Umut Nayir.