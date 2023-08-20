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Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB'nin Avrupa maçı için geri sayım

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu rövanşında Maribor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta da rakibini 3-0 mağlup etti. Şimdi tüm gözler Twente ile yapılacak kritik müsabakada olacak. Peki, Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB'nin Avrupa maçı için geri sayım - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna yükselmişti. Temsilcimiz bu turda ise gruplara kalmak için Twente ile mücadele edecek. Taraftarlar bu önemli müsabakanın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Twente maçına dair ayrıntılar...

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Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB'nin Avrupa maçı için geri sayım - 2

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Hollanda ekibi Twente oldu.

Sarı-lacivertli takım, Play-Off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB'nin Avrupa maçı için geri sayım - 3

MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turunda oynayacağı Twente maçı kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesinde şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku,Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Umut Nayir.

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