Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB'nin Avrupa maçı için geri sayım
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu rövanşında Maribor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta da rakibini 3-0 mağlup etti. Şimdi tüm gözler Twente ile yapılacak kritik müsabakada olacak. Peki, Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna yükselmişti. Temsilcimiz bu turda ise gruplara kalmak için Twente ile mücadele edecek. Taraftarlar bu önemli müsabakanın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Twente maçına dair ayrıntılar...