Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB'nin Avrupa maçı için geri sayım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna yükselmişti. Temsilcimiz bu turda ise gruplara kalmak için Twente ile mücadele edecek. Taraftarlar bu önemli müsabakanın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Twente maçına dair ayrıntılar...