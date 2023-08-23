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Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçının tüm bilgileri

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımını ağırlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Twente karşısında avantaj peşinde olacak. Müsabakaya kısa bir zaman kala maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi de başta Fenerbahçeliler olmak üzere futbosleverlerce sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçının tüm bilgileri - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlama hedefinde. Tüm araştırmalar şimdi maça dair önemli bilgilere yöneldi. İşte, Fenerbahçe-Twente maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi...

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Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçının tüm bilgileri - 2

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 24 Ağustos'ta Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

Bu kritik müsabaka S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçının tüm bilgileri - 3

FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

Fenerbahçe'nin Twente karşısında UEFA'ya bildirdiği kadrodan eksik ismi bulunmuyor.

Kadrodaki isimlerden ​​​​​​​ Luan Peres ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatırken, Serdar Aziz'in durumu son idmanın ardından belli olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçının tüm bilgileri - 4

AVRUPA'DA 259'UNCU MÜCADELE

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

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