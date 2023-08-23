Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçının tüm bilgileri
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımını ağırlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Twente karşısında avantaj peşinde olacak. Müsabakaya kısa bir zaman kala maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi de başta Fenerbahçeliler olmak üzere futbosleverlerce sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlama hedefinde. Tüm araştırmalar şimdi maça dair önemli bilgilere yöneldi. İşte, Fenerbahçe-Twente maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi...