Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa maçının tüm bilgileri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlama hedefinde. Tüm araştırmalar şimdi maça dair önemli bilgilere yöneldi. İşte, Fenerbahçe-Twente maçının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi...