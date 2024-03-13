Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi'nde hedef çeyrek final
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın güçlü ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, kendi taraftarı önünde oynayacağı maç öncesinde avantajı tamamen eline geçirdi. Fenerbahçe şimdi Kadıköy'de oynanacak olan maçta Union Saint Gilloise'u eleyerek çeyrek final biletini almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'u 3-0 yendiği ilk maçın ardından sahasında çeyrek final için sahaya çıkacak. Bu sezon Avrupa'da oldukça başarılı devam eden Fenerbahçe, avantajlı olduğu bu turuda geçerek çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini beklemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?