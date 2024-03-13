Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi'nde hedef çeyrek final

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'u 3-0 yendiği ilk maçın ardından sahasında çeyrek final için sahaya çıkacak. Bu sezon Avrupa'da oldukça başarılı devam eden Fenerbahçe, avantajlı olduğu bu turuda geçerek çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini beklemek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?