Fenerbahçe - Vakıfbank 2. maç ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maç 17 Nisan'da gerçekleşmiş ve Fenerbahçe, Vakıfbank'a 3-1 yenilmişti. Üç galibiyetle şampiyonluğun geldiği Sultanlar Ligi'nde maç takvimi şöyle:



22 Nisan Salı:



19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)



25 Nisan Cuma (Gerekirse):



19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)



27 Nisan Pazar (Gerekirse):



16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)