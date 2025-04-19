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Fenerbahçe - Vakıfbank 2. maç ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçı Fenerbahçe evinde olacak. Sarı lacivertliler ilk mücadelesini Vakıfbank karşısında 3-1 kaybetti. Şampiyonluk için 3 galibiyet gerekiyor. Voleybol tutkunları Fenerbahçe - Vakıfbank ikinci maçı canlı yayın bilgisine odaklandı. Peki, Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Vakıfbank ikinci maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Vakıfbank 2. maç ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank karşısına kesin galibiyet mottosu ile çıkıyor. Final serisinin ilk mücadesinin kazananı Vakıfbank olmuştu. Play-off final maçları 5 karşılaşmadan oluşacak. İlk 3 galibiyeti elde eden takım sezonun şampiyonu olacak. İşte, Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçı ayrıntıları...

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Fenerbahçe - Vakıfbank 2. maç ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE - VAKIFBANK İKİNCİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Play-off final serisinin ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20:00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız’dan canlı aktarılacak.

Fenerbahçe - Vakıfbank 2. maç ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

İlk maç 17 Nisan'da gerçekleşmiş ve Fenerbahçe, Vakıfbank'a 3-1 yenilmişti. Üç galibiyetle şampiyonluğun geldiği Sultanlar Ligi'nde maç takvimi şöyle:

22 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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