Fenerbahçe - Vakıfbank 2. maç ne zaman? Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçı Fenerbahçe evinde olacak. Sarı lacivertliler ilk mücadelesini Vakıfbank karşısında 3-1 kaybetti. Şampiyonluk için 3 galibiyet gerekiyor. Voleybol tutkunları Fenerbahçe - Vakıfbank ikinci maçı canlı yayın bilgisine odaklandı. Peki, Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Vakıfbank ikinci maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank karşısına kesin galibiyet mottosu ile çıkıyor. Final serisinin ilk mücadesinin kazananı Vakıfbank olmuştu. Play-off final maçları 5 karşılaşmadan oluşacak. İlk 3 galibiyeti elde eden takım sezonun şampiyonu olacak. İşte, Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçı ayrıntıları...