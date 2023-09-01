Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. UEFA Konferans Ligi'nde 2 ön eleme oynayıp daha sonrasında play-off da rakiplerini eleyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. UEFA tarafından Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hangi grupta olduğu ve rakipleri belli oldu. Peki, Konferans Ligi grup maçları ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekilen kurayla belli oldu.
Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.