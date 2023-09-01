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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. UEFA Konferans Ligi'nde 2 ön eleme oynayıp daha sonrasında play-off da rakiplerini eleyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. UEFA tarafından Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hangi grupta olduğu ve rakipleri belli oldu. Peki, Konferans Ligi grup maçları ne zaman oynanacak? İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monaco'daki Grimaldi Forum'da çekilen kurayla belli oldu.

Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu - 2

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 15.30'da gerçekleştirildi. Kura çekimi TV8,5 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlandı.

Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş ve Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe dün akşam oynanan rövanşlarda da rakiplerini eleyerek Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu - 3

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kuraya katılan olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrıldı.

Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer almadı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu - 4

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

İşte kura çekimi sonrası oluşan gruplar ve Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri:

Group A

Lille

Slovan Bratislava

Olimpija Ljubljana

KÍ Klaksvík

Group B

Gent

M. Tel Aviv

Zorya Luhansk

Breidablik

Group C

Dinamo Zagreb

Viktoria Plzeň

Astana

Ballkani

Group D

Club Brugge

Bodø/Glimt

BEŞİKTAŞ

Lugano

Group E

AZ Alkmaar

Aston Villa

Legia

Zrinjski

Group F

Ferencváros

Fiorentina

Genk

Čukarički

Group G

Frankfurt

PAOK

HJK

Aberdeen

Group H

FENERBAHÇE

Ludogorets

Spartak Trnava

Nordsjælland

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu - 5

KONFERANS LİGİ FORMATI

Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu - 6

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

VİDEO: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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