Fenerbahçe ve Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği: Tartışma savcılığa taşındı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği yaşanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe'yi şikeyle suçlayarak, geçmişe gönderme yapmasının ardından eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'den sert yanıtlar geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a FETÖ suçlaması yaparak Özbek'in açıklamaları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan FETÖ ve şike gerilimi...
ÖZBEK: GOOGLE'A ŞİKE YAZIN BAKALIM NE GELECEK KARŞINIZA
Türkiye'nin iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında FETÖ ve şike polemiği yaşanıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi şikeyle suçlayarak, geçmişe gönderme yaptı.
Özbek, "Rakibimizin bize atfettigi konuların bizimle zerre alakası yok. Hacivat ile Karagöz gibi bir gün biri çıkıyor, ertesi gün bir başkası çıkıyor. Bir şeyler söylüyor. Aynı üslupta cevap veremez miyiz, yapamaz mıyız sizce? Cinayet mahaline önce katil gelir. Google'la girin 'Şike, teşvik, halı sahada dostluk maçları' diye arama yapın bakalım ne gelecek karşınıza. Bir abi tavsiyesi onlara hiç boşuna uğraşmayın, içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Rakip takımın başkanına proje demiştim. Bu konuda ısrar ediyorum, hala kendisinin bir proje olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.