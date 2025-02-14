Fenerbahçe ve Galatasaray maçları sonrası ülke puanı güncellendi: Bir basamak yükselmek için tek galibiyet! (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Galatasaray maçları sonrası ülke puanı güncellendi.



Fenerbahçe Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Galatasaray ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.



Sarı kırmızılıların mağlubiyeti ülke puanına katkı getirmedi. Ancak sarı lacivertlilerin galibiyeti ülke puanına 400 kazandırdı.



Sarı lacivertlilerin galibiyetiyle ülke puanı 400 puan arttı.



Çekya'nın temsilcisi Plzen'in kaybetmesi ile puan farkı sadece bir galibiyete indi. Türkiye haftaya oynanacak maçların ardından 10. sıradan Çekya'yı geçerek 9. sıraya yerleşebilir.