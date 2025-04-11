Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı
Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çekmişti. Golcü oyuncu için Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza'nın gösterdiği performans camiayı mutlu eden detaylardan oldu.