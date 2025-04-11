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Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı

Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çekmişti. Golcü oyuncu için Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 1

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza'nın gösterdiği performans camiayı mutlu eden detaylardan oldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 2

Takımının gol yükünü üstlenen Kongolu futbolcu için Portekiz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 3

O Jogo'nun haberine göre Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe, bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 4

Haberin devamında iki kulübün de transfer için harekete geçtiği kaydedilirken, Bnza'nın Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesinde 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 5

Piyasa değeri 15 milyon euro'yu bulan Banza'nın Braga ile 2027'ye dek sözleşmesinin bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 6

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 7
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 8
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un "kiralık aşkı" için düğmeye bastı - 9
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