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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi: Kimler gönderilecek?

Beşiktaş son transferi Eric Bailly ile yabancı kontenjanı sayısını dengeledi. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptıkları transferlerle birlikte yabancı kontenjanı problemi ortaya çıktı. Peki takımlardan ayrılması muhtemel isimler kimler? İşte ayrıntılar Fenerbahçe ve Galatasaray'da ayrılığı beklenen isimler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi: Kimler gönderilecek? - 1

15 Eylül'de sona erecek transfer dönemi için geri sayım başlarken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi yaşıyor. TFF'nin duyurduğu kurala göre Süper Lig'de kulüpler kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor ve futbolculardan en az 1’inin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.



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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi: Kimler gönderilecek? - 2

Ayrıca 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde listeler eklenebiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi: Kimler gönderilecek? - 3

Kadrosunda 17 yabancı bulunduran Fenerbahçe ve Galatasaray yabancı sınırı nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Bu neden Fenerbahçe ve Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.


Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi: Kimler gönderilecek? - 4

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Omar Fayed'i kiralık göndereceğ ve Luan Peres'in de sözleşmesini dondurabileceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde daha önce sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin sözleşmesi dondurulmuştu.


Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi: Kimler gönderilecek? - 5

Kadrosunu son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yle güçlendiren Galatasaray'da ise ayrılması beklenen isimler Fredrik Midtsjö, Leo Dubois ve Christian Luyindama olarak öne çıkıyor. Luyindama'ya lisans çıkarmayan sarı-kırmızılılar Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'ye Süper Lig ekiplerin gelen teklifleri değerlendiriyor.


Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi: Kimler gönderilecek? - 6

Beşiktaş'ta ise şimdilik yabancı kontenjanı problemi bulunmuyor. Son olarak Manchester United'dan Eric Bailly'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta sayı 14'e ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Bakhtiyor Zaynutdinov ise TFF'nin yeni getirdiği mavi kart kuralına göre oynuyor.

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