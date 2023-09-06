Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi: Kimler gönderilecek?
Beşiktaş son transferi Eric Bailly ile yabancı kontenjanı sayısını dengeledi. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptıkları transferlerle birlikte yabancı kontenjanı problemi ortaya çıktı. Peki takımlardan ayrılması muhtemel isimler kimler? İşte ayrıntılar Fenerbahçe ve Galatasaray'da ayrılığı beklenen isimler...
15 Eylül'de sona erecek transfer dönemi için geri sayım başlarken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı kontenjanı problemi yaşıyor. TFF'nin duyurduğu kurala göre Süper Lig'de kulüpler kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor ve futbolculardan en az 1’inin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.