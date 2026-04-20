Fenerbahçe ve Trabzonspor takıldı, Galatasaray kazandı. İşte zirvede kalan maçlar

20.04.2026 12:44

Son Güncelleme: 20.04.2026 13:33

Selim Başeğmezer

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray kazandı, gözler kalan 4 haftaya çevrildi.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında yer alan takımlar 30. hafta maçlarını tamamladı.

FENERBAHÇE, 90+8'DE KAYIP YAŞADI

Haftanın açılışını yapan Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırladığı maçta son anlarına 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 90+8. dakikasında yediği golle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve kritik 2 puan bıraktı.

GALATASARAY, ANKARA'DA KAZANDI

Galatasaray ise evindeki Kocaelispor beraberliğinin ardından çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e yükseltti.

TRABZONSPOR, 90+3'TE FIRSAT TEPTİ

Trabzonspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e karşı 73. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen 90+3'te kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce kayıp yaşadı.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

Bu skorların ardından zirvede puan durumu şöyle oluştu:

 

1 - Galatasaray: 71 puan

2 - Fenerbahçe: 67 puan

3 - Trabzonspor: 65 puan

31. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden çıkacak sonuç çok kritik bir hal alırken, zirve yarışındaki üç takımın kalan 4 haftadaki maçları şu şekilde:

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği