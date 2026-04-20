Fenerbahçe ve Trabzonspor takıldı, Galatasaray kazandı. İşte zirvede kalan maçlar
20.04.2026 12:44
Son Güncelleme: 20.04.2026 13:33
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe ile Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray kazandı, gözler kalan 4 haftaya çevrildi.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında yer alan takımlar 30. hafta maçlarını tamamladı.
FENERBAHÇE, 90+8'DE KAYIP YAŞADI
Haftanın açılışını yapan Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırladığı maçta son anlarına 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 90+8. dakikasında yediği golle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve kritik 2 puan bıraktı.
GALATASARAY, ANKARA'DA KAZANDI
Galatasaray ise evindeki Kocaelispor beraberliğinin ardından çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e yükseltti.
TRABZONSPOR, 90+3'TE FIRSAT TEPTİ
Trabzonspor, evinde karşılaştığı Başakşehir'e karşı 73. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen 90+3'te kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce kayıp yaşadı.
ZİRVEDE PUAN DURUMU
Bu skorların ardından zirvede puan durumu şöyle oluştu:
1 - Galatasaray: 71 puan
2 - Fenerbahçe: 67 puan
3 - Trabzonspor: 65 puan
31. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden çıkacak sonuç çok kritik bir hal alırken, zirve yarışındaki üç takımın kalan 4 haftadaki maçları şu şekilde:
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği