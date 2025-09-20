Fenerbahçe yeni başkanı belli oluyor! Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta, ne zaman, adaylar kimler?
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile yeni başkanını belirliyor. İki gün peş peşe düzenlenecek genel kurul toplantısı ardından başkan adayları arasında en çok oy alan aday başkan seçilecek. Mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp adaylıklarını duyurmuştu. Ancak Kutlualp, Saran lehine seçimden çekildiğini duyurdu. İki aday arasında yaşanacak çekişmeli seçim süreci taraftarın gündeminde.
Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe'de yeni başkan seçiliyor. Ali Koç ve Saadettin Saran arasında yapılacak seçime kongre üyeleri katılabiliyor. Seçimler toplantının ikinci günü gerçekleşecek. Seçimin yapılacağı alana verilecek giriş kartları ile giriş yapılacak. İki günün sonunda Fenerbahçe yeni başkanı duyurulacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi nasıl yapılacak, oy kullanma işlemi nasıl olacak?