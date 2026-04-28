Fenerbahçe yeniden seçime gidiyor. Sadettin Saran aday olacak mı?
28.04.2026 09:19
Son Güncelleme: 28.04.2026 09:22
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe yedi ay sonra yeniden seçimli kongreye gidiyor. Peki Sadettin Saran aday olacak mı? İşte tüm ayrıntılar ve adaylar...
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı yapan Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran yarışmıştı.
24 bini aşkın üyenin oy kullandığı seçimde Saran, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı olmuştu.
Bu seçimden yedi ay sonra sarı lacivertliler yeniden seçime gidecek.
SARAN ADAY OLACAK MI?
Fenerbahçe'de seçim tarihinin bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.
İki hafta önce “Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım, 2027'ye kadar kalmayı hak ettik.” açıklaması yapan Saran henüz resmi olarak aday olup olmayacağını açıklamadı.
Saran'ın da aday olmasının beklendiği ve seçime yeni bir ekiple girmek istediği öne sürüldü.
BAŞKAN ADAYLARI
Fenerbahçe'de Hakan Safi, Oktay Uludoğan ve Barış Göktürk adaylık kararını açıklayan isimler arasında yer alıyor.
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada ise aday olmayacağını ifade etmişti.
ESKİ TFF BAŞKANI GÖREVE TALİP
Kulübün eski yöneticilerinden Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olacağı belirtiliyor.
Aydınlar 2011-2012 yıllarında TFF Başkanı olarak görev yapmıştı.
ADLİ SÜREÇ NEDENİYLE SEÇİM KARARI
Saran içinde bulunduğu adli süreçten dolayı seçim kararı almıştı.
"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım." diyen Saran, şöyle devam etmişti:
Kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanı geldi. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere..."
NELER YAŞANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alınmıştı.
Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.
Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.