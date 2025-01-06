Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller

Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu." diyen Ilıcalı, "Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.