Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu Hatayspor maçının ardından toplantı kararı aldı. Saat 16:00'da başlayan toplantıda gündem, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı olacak. Değerlendirme ve oylama yapılacak olan toplantı sonrası Fenerbahçe yönetiminin önemli kararlar alması bekleniyor.
Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim, acil durum toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin katılacağı toplanta saat 16.00'da başlayacak.
Toplantının ana gündemi, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı olacak.