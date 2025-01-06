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Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu Hatayspor maçının ardından toplantı kararı aldı. Saat 16:00'da başlayan toplantıda gündem, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı olacak. Değerlendirme ve oylama yapılacak olan toplantı sonrası Fenerbahçe yönetiminin önemli kararlar alması bekleniyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller - 1

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim, acil durum toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimin katılacağı toplanta saat 16.00'da başlayacak.

Toplantının ana gündemi, hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı olacak.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller - 2

Fenerbahçe'de yabancı hakem konusunun uygulamaya konması isteği var.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller - 3

Sarı-lacivertlilerin kupaya katılma ihtimali hala düşük ancak yine de tüm ihtimaller masaya yatırılacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller - 4

KUPA İÇİN MASADAKİ OLASILIKLAR

Masadaki olasılıklar:

Türkiye Kupası'na katılmama kararınıa devam edilmesi

Katılım sağlanması halinde maçlara PAF takımla çıkılması ya da kupaya katılıp rotasyondaki isimlerle maçlara çıkılması.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller - 5

Başkan Ali Koç katılmama konusunda kesin kararlı ancak yönetimden bazı isimlerin katılım yönünde de görüşleri var.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı: Türkiye Kupası için masadaki ihtimaller - 6

Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu." diyen Ilıcalı, "Galatasaray iç sahada en son kırmızı kartını Dünya Kupası'ndan önce görmüş. Neredeyse 2,5 yıldır evinde kırmızı kart görmemiş, federasyona saldırıyor. Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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