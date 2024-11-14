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Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig, 12. haftanın tamamlanmasıyla araya girdi. Şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe milli maç arasını, Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelerek değerlendirecek. Peki, Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.

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Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Zenit maçı, 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?


Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.

Mücade, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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