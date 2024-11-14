Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig, 12. haftanın tamamlanmasıyla araya girdi. Şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe milli maç arasını, Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelerek değerlendirecek. Peki, Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.