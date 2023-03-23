Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI BİLET FİYATLARI

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının 50 TL ile 100 TL arasında değiştiği duyuruldu.



Müsabakada localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu 2022 – 2023 sezonu kombineleri geçerli olup, diğer tribün kombineleri ise geçersiz olacak.



Bilet fiyatları ise şu şekilde:



Fenerium Alt Avis Tribünü: 100 TL

Maraton Alt Tribün: 100 TL

Kale Arkaları: 50 TL