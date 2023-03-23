Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in milli araya girmesiyle birlikte Fenerbahçe bu akşam Zenit'le özel maç kapsamında mücadele edecek. Milli ara nedeniyle formdan düşmek istemeyen Fenerbahçe, Zenit karşısında galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, milli maç arasında bu akşam Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele FB TV ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.
Fenerbahçe ve Zenit arasında oynanacak olan özel maçın geliri deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının 50 TL ile 100 TL arasında değiştiği duyuruldu.
Müsabakada localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu 2022 – 2023 sezonu kombineleri geçerli olup, diğer tribün kombineleri ise geçersiz olacak.
Bilet fiyatları ise şu şekilde:
Fenerium Alt Avis Tribünü: 100 TL
Maraton Alt Tribün: 100 TL
Kale Arkaları: 50 TL