Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

1' Maç başladı

26' Eyüpspor Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 önde.

45+4' En-Nesyri'nin golüyle sarı lacivertliler beraberliği yakaladı: 1-1

Golün ardından itirazlarda bulunan Arda Turan'a kırmızı kart çıktı. Turan tribüne gönderildi.

İKİNCİ DEVRE



56' Fenerbahçe'de Çağlar sarı kart gördü.

65' Tadic'in sol çaprazdan şutu direkten dönüyor, ardından Szymanski'nin vuruşunu kaleci kurtarıyor.

68' Eyüpspor'da Caner Erkin'in Osayi'ye müdahalesinde Fenerbahçe penaltı bekledi. VAR dinlemesi yapan hakem oyunu devam ettirdi.

69' Szymanski ve İrfan Can'ın yerine Dzeko ve Maximin oyunda.

72' Fenerbahçe'de Maximin sarı kart gördü.

82' Osayi yerine Mert Müldür, Tadic yerine Cengiz Ünder, Fred yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

90+7 Maç sona erdi.