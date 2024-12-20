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Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla sahada iki puan bırakan sarı lacivertliler maç fazlasıyla puanını 36 yaptı. Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan gördüğü kırmızı kart sonrası maçın ikinci yarısını tribünden takip etti. İşte ayrıntılar, maçtan kareler ve öne çıkanlar...

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 1

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, İkas Eyüpspor'a konuk oldu. 

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Emre Kargın yönetti. 

Mücadelede 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla sahada iki puan bırakan sarı lacivertliler maç fazlasıyla puanını 36 yaptı.

Ev sahibi ekibin golü Ahmed Kutucu''dan gelirken Fenerbahçe'nin golünü En-Nesyri kaydetti. 

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Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 2

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

1' Maç başladı

26' Eyüpspor Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 önde.

45+4' En-Nesyri'nin golüyle sarı lacivertliler beraberliği yakaladı: 1-1

Golün ardından itirazlarda bulunan Arda Turan'a kırmızı kart çıktı. Turan tribüne gönderildi. 

İKİNCİ DEVRE

56' Fenerbahçe'de Çağlar sarı kart gördü.

65' Tadic'in sol çaprazdan şutu direkten dönüyor, ardından Szymanski'nin vuruşunu kaleci kurtarıyor.

68' Eyüpspor'da Caner Erkin'in Osayi'ye müdahalesinde Fenerbahçe penaltı bekledi. VAR dinlemesi yapan hakem oyunu devam ettirdi. 

69' Szymanski ve İrfan Can'ın yerine Dzeko ve Maximin oyunda.

72' Fenerbahçe'de Maximin sarı kart gördü. 

82' Osayi yerine Mert Müldür, Tadic yerine Cengiz Ünder, Fred yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

90+7 Maç sona erdi.

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 3

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Tedavileri süren Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra henüz hazır duruma gelmeyen Mert Hakan forma giyemedi. 

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart ceza sınırındaydı.

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 4

Eflatun-sarılılarda sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in forma giyemedi.

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 5

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 6

4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir müsabakasında sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'dan faydalanamazken, Edin Dzeko'yu yedek oturttu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ikas Eyüpspor karşısında İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'e sürdü.

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 7

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke Özer, Caner, Dos Santos, Melih, Robin Yalçın, Ruben Vezo, Ahmed Kutucu, Dorukhan, Emre Akbaba, Halil, Mame Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Çağlar-Djiku-Kostic, Fred-Amrabat, Tadic-Szymanski-İrcan Can, En Nesyri

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 8

DİĞER KARELER

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 9
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 10
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 11
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 12
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 13
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 14
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 15
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 16
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 17
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 18
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 19
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 20
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 21
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 22
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 23
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 24
Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart - 25
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