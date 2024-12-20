Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı: 2 gol 1 kırmızı kart
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla sahada iki puan bırakan sarı lacivertliler maç fazlasıyla puanını 36 yaptı. Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan gördüğü kırmızı kart sonrası maçın ikinci yarısını tribünden takip etti. İşte ayrıntılar, maçtan kareler ve öne çıkanlar...
Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, İkas Eyüpspor'a konuk oldu.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Emre Kargın yönetti.
Mücadelede 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla sahada iki puan bırakan sarı lacivertliler maç fazlasıyla puanını 36 yaptı.
Ev sahibi ekibin golü Ahmed Kutucu''dan gelirken Fenerbahçe'nin golünü En-Nesyri kaydetti.