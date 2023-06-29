Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başlıyor. 

Kartal, Fenerbahçe'de 3., başkan Ali Koç döneminde ise 2. kez takımın başına getirildi.



Koç ile ilk döneminde yarım sezon çalışan Kartal, gösterdiği başarılı performansa rağmen takımdan gönderilmiş ve yerine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus getirilmişti.



Jorge Jesus ile beklediği şampiyonluğu elde edemeyen başkan Koç, şampiyonluk umudunu yine Kartal'da görerek, deneyimli çalıştırıcıyı ikinci kez görevlendirdi.





