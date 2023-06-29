Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başlıyor
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 3. dönemine başlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde yerli teknik adamlar içerisinde en yüksek puan ortalaması İsmail Kartal'a ait.
Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başlıyor.
Sarı-lacivertli camiada uzun yıllar futbol oynayan Kartal, ilk teknik direktörlük deneyimini de Fenerbahçe çatısı altında yaşadı.
Kulüpte hem altyapı sorumlusu hem de yardımcı antrenör olarak uzun bir dönem görev alan Kartal, ilk kez 2014-2015 sezonunda teknik direktör olarak takımın başına geçti.