Fenerbahçe'de 5 sezonda 46 yabancı

Fenerbahçe, transfer ettiği yabancı oyunculardan beklediği performansı alamadı. Son 5 sezonda 46 yabancı oyuncu transferi yapan sarı-lacivertliler her sene yabancı kadrosunda büyük değişikliklere gitti.
2020-21 sezonunda 13 yabancı transferi yapan Fenerbahçe'de, mevcut kadroda bu isimlerden sadece Valencia, Osayi-Samuel ve Szalai kaldı. Geçtiğimiz sezon 7 yabancı oyuncu transfer eden sarı-lacivertliler, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae dışındaki oyunculardan beklediği verimi alamadı.
Geçtiğimiz sezon transfer edilen yabancı oyunculardan kadroda Crespo ve Rossi kalırken; Samatta, Berisha satın alma opsiyonuyla kiralık gönderildi, Max Meyer ve Caulker ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, bu sezon da 10 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı; Batshuayi ve Lincoln dışında takıma önemli katkı sağlayan olmadı.
Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak kadroya katılan Alioski ve 2 yıllığına kiralanan Gustavo Henrique ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Braga ekibine kiralanan Bruma'nın yanı sıra mevcut kadroda yer alan Rossi, Szalai, Crespo, Osayi-Samuel ve Joao Pedro gibi isimlere gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ekvadorlu golcü Enner Valencia Brezilya yolcusu. Sloven orta saha oyucusu Miha Zajc'ın ise durumu belirsiz. Ara transfer döneminde kadroya katılan Hollandalı sol bek Oosterwolde de beklentileri karşılayamazken, yeni sezonda kiralanması gündemde.