Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde 137 milyon euroluk satış

SON HAMLEYLE SATIŞ REKORUNA ORTAK OLDU

Fenerbahçe, Ali Koç ve yönetimleri dönemindeki en yüksek transfer getirisine ise Ferdi Kadıoğlu'nun satışıyla imza attı.



İngiltere'nin Brighton kulübüne transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin kasasına 30 milyon avro gibi önemli bir rakam girmesini sağladı.



Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki en pahalı transfer satışı olan Ferdi Kadıoğlu, Türk futbol tarihine de geçti.



Türk oyuncular içerisinde en yüksek bonservis ödenen oyuncu olan Ferdi, Türkiye'den satılan en pahalı oyuncu rekoruna da ortak oldu.



Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sacha Boey'i aynı bonservis ücretine satmıştı.



Öte yandan Fenerbahçe, Ferdi'nin satışından 750 bin avroluk bir yetiştirme bedelini de kasasına koydu.