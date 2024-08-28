Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde 137 milyon euroluk satış
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yüksek bedelli oyuncu satışlarıyla ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Ali Koç ve yönetimleri sürecinde geride kalan 7 sezonun 6'sında en az 1 oyuncuyu yüksek bonservis bedeliyle satmayı başardı. Fenerbahçe bu oyuncuların satışından kasasına 137,1 milyon euro koydu.
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde yüksek rakamlara yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkati çekiyor.
Son olarak milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiltere'ye gönderen sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanlık koltuğuna 2018 yılında oturan Ali Koç, geride kalan 7 transfer sezonunun 6'sında, en az 1 oyuncuyu yüksek bonservis bedeliyle satarak kulübüne katkı sağladı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vitrini olmamasına rağmen bu dönemde Avrupa'nın 4 büyük ligine yüksek bonservis bedeliyle yaptığı oyuncu satışlarıyla ön plana çıktı.
Sarı-lacivertliler, habere konu olan yüksek bedelli satışlardan kasasını şu ana dek 137,1 milyon euro ile doldurdu.