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Fenerbahçe’de Altay Bayındır son idmanın tamamında takımla çalıştı: Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen Altay Bayındır ile Arda Güler Fenerbahçe'de yapılan son idmanın tamamında takımla çalıştı. Kupa maçında forma giyemeyen Bayındır'ın Trabzonspor karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Altay Bayındır son idmanın tamamında takımla çalıştı: Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 1

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başlangıç yaptı.


Fenerbahçe’de Altay Bayındır son idmanın tamamında takımla çalıştı: Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 2

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.


Fenerbahçe’de Altay Bayındır son idmanın tamamında takımla çalıştı: Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 3

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.


Fenerbahçe’de Altay Bayındır son idmanın tamamında takımla çalıştı: Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 4

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Altay Bayındır ile Arda Güler idmanın tamamında takımla çalıştı. Kupa maçında forma giyemeyen Bayındır'ın Trabzonspor karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. 


Fenerbahçe’de Altay Bayındır son idmanın tamamında takımla çalıştı: Trabzonspor maçında oynayacak mı? - 5

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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