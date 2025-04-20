Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı
Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, rakip fileleri sarsarak kariyerinde bir ilke imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Sivasspor maçı 11'ine göre bu maçta 2 değişikliğe gitti. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine Diego Carlos'a, forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri'ye görev verdi.