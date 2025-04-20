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Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, rakip fileleri sarsarak kariyerinde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Sivasspor maçı 11'ine göre bu maçta 2 değişikliğe gitti. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine Diego Carlos'a, forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri'ye görev verdi.

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 2

DIEGO CARLOS, 75 GÜN SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos, yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kaldı. Carlos, tedavisinin ardından geçtiğimiz haftalarda çalışmalara başlarken, teknik heyet kararıyla Kayserispor maçında 11'de başladı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında süre alırken, Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşadı. 32 yaşındaki defans, 75 gün sonra sahaya çıktı.

İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 3

EN-NESYRI, İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, ligde 2 maç sonra ilk 11'e döndü.

Sarı-lacivertli ekibin Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı müsabakada ilk 11'de sahaya çıkan Youssef En Nesryi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinde de Mourinho'nun ilk 11'de tercih ettiği isim olmuştu.

Trabzonspor mücadelesinde süre almayan, Net Global Sivasspor karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil olup 9 dakika sahada kalan Youssef En-Nesyri, Bellona Kayserispor karşısında yeniden 11'e döndü.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 4

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı Rodrigo Becao'nun tedavisi sürüyor. Tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede yatan Mert Hakan Yandaş, hafif sakatlığı bulunan Sofyan Amrabat'ın dışında, bireysel çalışmalara Jayden Oosterwolde ve Alexander Djiku ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 5

ŞEHİT ÇOCUKLARI SEREMONİYE ÇIKTI

Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesi öncesi yapılan seremonide anlamlı organizasyona imza atıldı. Asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı açılırken, reklam panolarında 'Atamızdan çocuklara en güzel bayram! 23 Nisan kutlu olsun' yazıları yer aldı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 6

RAMAZAN CİVELEK ATTI, SEVİNMEDİ

Kayserispor, karşılaşmanın 7. dakikasında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın pas hatasının ardından savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Ramazan Civelek'in vuruşu ağlarla buluştu ve durum 1-0'a geldi.

Civelek, golün ardından ellerini havaya kaldırdı ve gol için kutlama yapmadı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ramazan Civelek, 2021 yılında kulüpten ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 7

ANDERSON TALISCA DURMUYOR: BİR İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe, 36. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Sarı - lacivertlilerde Allan Saint-Maximin'in sol kanattan getirip yerden ortalamasının ardından kaleci Bilal, topu sektirdi. Rakibinin hatasından yararlanan Anderson Talisca, boş kaleye vuruşunu yaptı ve skoru 1-1 yaptı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 8

Sarı - lacivertlilerin yıldız ismi Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol sevinci yaşamış oldu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı - 9

Öte yandan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin kaydettiği son 9 golünün 6'sına imza attı.

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