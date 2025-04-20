Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası devam ediyor: Kayserispor'a da gol attı, bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Sivasspor maçı 11'ine göre bu maçta 2 değişikliğe gitti. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine Diego Carlos'a, forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri'ye görev verdi.