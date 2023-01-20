Fenerbahçe'de Arda Güler 78 gün sonra ilk 11’de başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli takımda genç futbolcu Arda Güler, uzun zaman sonra formasına kavuştu.
Son olarak 3 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11’de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11’de görev aldı.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağda topla buluşan ve rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak çizgiye inen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde bulunan Zajc'ın önüne yerden bıraktı. Sloven futbolunun gelişine şutunda top filelere gitti: 1-0.
26. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği buldu. Rakip yarı sahanın ortalarında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mendes'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1. 89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İşte Güler'in maçtan yansıyan diğer kareleri...