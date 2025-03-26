Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve milli arada Bodrum FK maçına hazırlanan Fenerbahçe'dedikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sarı - lacivertlilerde ayrılığına neredeyse kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun için Japonya ekibi Urawa Reds'den teklif gelmişti.
Fenerbahçe'nin teklifi kabul ettiği ve Tosun için çalışma izninin çıkmasının beklendiği öne sürülmüştü ancak yaşanan gelişmeler sonrasında transfer iptal oldu.
Milli futbolcu, takımdaki sakatlıkların artması nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği karar neticesinde takımda kalacak.
Transfer görüşmeleri nedeniyle Rangers ve Samsunspor maçlarında kadrosunda yer almayan tecrübeli futbolcu, sezonun geri kalanında Fenerbahçe forması giyecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giyen 33 yaşındaki santrfor, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve 283 dakika süre aldı.