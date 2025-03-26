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Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi

Süper Lig'de oynayacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilere sezon başında katılan Cenk Tosun için Japonya'dan gelen teklif, Jose Mourinho'nun kararıyla reddedildi.

Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi - 1

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Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi - 2

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve milli arada Bodrum FK maçına hazırlanan Fenerbahçe'dedikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi - 3

Sarı - lacivertlilerde ayrılığına neredeyse kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun için Japonya ekibi Urawa Reds'den teklif gelmişti.

Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi - 4

Fenerbahçe'nin teklifi kabul ettiği ve Tosun için çalışma izninin çıkmasının beklendiği öne sürülmüştü ancak yaşanan gelişmeler sonrasında transfer iptal oldu.

Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi - 5

Milli futbolcu, takımdaki sakatlıkların artması nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği karar neticesinde takımda kalacak.

Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi - 6

Transfer görüşmeleri nedeniyle Rangers ve Samsunspor maçlarında kadrosunda yer almayan tecrübeli futbolcu, sezonun geri kalanında Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi - 7

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giyen 33 yaşındaki santrfor, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve 283 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de ayrılık iptal: Mourinho "Kalsın" dedi - 8
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