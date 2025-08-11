Fenerbahçe'de başkan seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için tarih ve adaylar belli oldu

2024'TEKİ SEÇİMİ ALİ KOÇ KAZANMIŞTI

90. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Kongresi'nde Ali Koç, Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışına girmiş ve Koç, yüzde 61,1 oyla kazanmıştı. Böylece Ali Koç, üçüncü defa başkan olmuştu. Saadettin Saran da başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı ancak Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.