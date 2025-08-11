Fenerbahçe'de başkan seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için tarih ve adaylar belli oldu
Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu tarihi mevcut başkan Ali Koç tarafından duyurulmuştu. Son olarak 2024 yılında yapılan seçimde Aziz Yıldırım'a karşı yüzde 61,1 oyla kazanan Ali Koç'un 2025 yılı seçimlerinde ise yeni rakipleri olacak. Fenerbahçe taraftarı ve futbol camiası Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihine odaklandı. Peki, 2025 Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu ne zaman?
Süper Lig'in başarılı takımı Fenerbahçe'de yeni başkanlık seçim süreci başlıyor. Adaylar isimlerini duyurdu ve oylama için geri sayım başladı. Ali Koç, Fenerbahçe yönetim kurulunun kararı ile seçim tarihini paylaşmıştı. 91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler?