Fenerbahçe'de başkan seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu için tarih ve adaylar belli oldu

Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu tarihi mevcut başkan Ali Koç tarafından duyurulmuştu. Son olarak 2024 yılında yapılan seçimde Aziz Yıldırım'a karşı yüzde 61,1 oyla kazanan Ali Koç'un 2025 yılı seçimlerinde ise yeni rakipleri olacak. Fenerbahçe taraftarı ve futbol camiası Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihine odaklandı. Peki, 2025 Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu ne zaman?

Süper Lig'in başarılı takımı Fenerbahçe'de yeni başkanlık seçim süreci başlıyor. Adaylar isimlerini duyurdu ve oylama için geri sayım başladı. Ali Koç, Fenerbahçe yönetim kurulunun kararı ile seçim tarihini paylaşmıştı. 91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

2025 FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı lacivertli takımın başkanlık seçimi 13 - 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa kongre 20-21 Eylül'de yeniden bir araya gelecek.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Mevcut başkan Ali Koç'un karşısında; eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Saadettin Saran yer alıyor.

2024'TEKİ SEÇİMİ ALİ KOÇ KAZANMIŞTI

90. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Kongresi'nde Ali Koç, Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışına girmiş ve Koç, yüzde 61,1 oyla kazanmıştı. Böylece Ali Koç, üçüncü defa başkan olmuştu. Saadettin Saran da başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı ancak Ali Koç lehine adaylıktan çekildi.

