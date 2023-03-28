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Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı - 1

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına sağanak yağış altında başladı.

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Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı - 2

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla gerçekleşti.

Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı - 3

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı - 4

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İşte diğer kareler...

Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı - 5
Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı - 6
Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı - 7
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