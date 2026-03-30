Fenerbahçe'de bu kez Domenico Tedesco'ya talip çıktı. "İlk görüşme yapıldı"
30.03.2026 08:49
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ülkesinde gündeme oturdu.
Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenico Tedesco, çizdiği başarılı grafik sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.
SÜRPRİZ TALİP
İtalyan çalıştırıcı için ülkesinden öne çıkan bir haber yazıldı. Football Italia'nın haberine göre göre İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina, sarı-lacivertli çalıştırıcı için harekete geçti.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Haberin devamında Fiorentina'nın Tedesco'yu takımın başına getirmek istediği yazıldı.
Serie A ekibi yetkililerinin Domenico Tedesco ile ilk temasları bir süredir kurduğu ve bu anlaşma için oldukça istekli olduğuna vurgu yapıldı.
FENERBAHÇE BEKLİYOR
Fenerbahçe cephesinde ise Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin sezon sonundaki duruma göre 40 yaşındaki teknik adam hakkında kararını vereceği öğrenildi.
TEDESCO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 40 maça çıkan Tedesco; 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 2.08'lik puan ortalaması yakaladı.