Fenerbahçe'de Domenico Tedesco bilmecesi. Tedavisi sürüyor, Gaziantep maçında da yok
04.03.2026 10:23
Son Güncelleme: 04.03.2026 10:53
NTV - Haber Merkezi
Hastalığı nedeniyle Antalyaspor maçında Fenerbahçe kulübesinde yer alamayan Domenico Tedesco Gaziantep maçında da olmayacak. Ayrıca İtalyan çalıştırıcının kulüpteki geleceğiyle ilgili de çeşitli söylentiler bulunuyor.
Domenico Tedesco'nun tedavisi sürürken Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili de birçok iddia ortaya atılıyor.
Gribal enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor maçında kulübede yer almayan İtalyan çalıştırıcı, Tedesco’ya sağlık heyeti tarafından yoğun tedavi uygulanıyor.
Serum ve iğne tedavisi ile kendisini kısmen toplayan Tedesco'nun Gaziantep maçında takımın başında olmayacağı açıklandı.
SAMSUNSPOR MAÇINDA OLMASI PLANLANIYOR
“Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.” açıklamasında bulunan kulüp, şu açıklamalara yer verdi:
"Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.
Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır."
Tedesco, dün idmanda da yer almamıştı.
Sarı lacivertlililer, şanssızlıkların da eşlik ettiği bir süreçte ligde sıkıntılı bir süreçten geçiyor.
Lider Galatarasaray'la puan farkının kapanması için ayaklarına gelen şansı geri tepen Tedesco’nun öğrencileri, üst üst yaşadığı kayıplarla kendisini lig liderinin dört puan gerisinde buldu.
Trabzonspor galibiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile sözleşme yenileme kararı alındığı konuşuluyordu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulunun son haftalardaki skorlar sonrası fikrini değiştirdiği de iddia ediliyor.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında 36 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.40 yaşındaki İtalyan teknik direktörün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.