Fenerbahçe'de Domenico Tedesco bilmecesi. Tedavisi sürüyor, her şey son dakika belli olacak
04.03.2026 10:23
NTV - Haber Merkezi
Hastalığı nedeniyle Antalyaspor maçında Fenerbahçe kulübesinde yer alamayan Domenico Tedesco'nun tedavisi devam ediyor. Ayrıca İtalyan çalıştırıcının kulüpteki geleceğiyle ilgili de çeşitli söylentiler bulunuyor.
Domenico Tedesco'nun tedavisi sürürken Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili de birçok iddia ortaya atılıyor.
Gribal enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor maçında kulübede yer almayan İtalyan çalıştırıcı, Tedesco’ya sağlık heyeti tarafından yoğun tedavi uygulandığı belirtiliyor.
Serum ve iğne tedavisi ile kendisini kısmen toplayan Tedesco'nun Gaziantep maçında takımın başında olup olmayacağının bugünkü durumuna göre belli olacağı ifade edildi.
Tedesco, dün idmanda da yer almamıştı.
İtalyan hocanın yokluğunun sebebini sarı-lacivertli kulüp, "Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı nedeniyle takımımızın başında yer alamayacak hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." şeklinde açıklamıştı.
Sarı lacivertlililer, şanssızlıkların da eşlik ettiği bir süreçte ligde sıkıntılı bir süreçten geçiyor.
Lider Galatarasaray'la puan farkının kapanması için ayaklarına gelen şansı geri tepen Tedesco’nun öğrencileri, üst üst yaşadığı kayıplarla kendisini lig liderinin dört puan gerisinde buldu.
Trabzonspor galibiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile sözleşme yenileme kararı alındığı konuşuluyordu. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulunun son haftalardaki skorlar sonrası fikrini değiştirdiği de iddia ediliyor.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında 36 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.40 yaşındaki İtalyan teknik direktörün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.