Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı
27.04.2026 22:06
Son Güncelleme: 27.04.2026 22:40
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe Yönetimi'nin Galatasaray yenilgisi sonrası olağanüstü toplantısından karar çıktı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
İKİ TOPLANTI BİRDEN YAPILDI
Fenerbahçe Yönetimi, derbi mağlubiyeti ve zirvenin 7 puan gerisinde kalınmasının ardından olağanüstü toplantı kararı almıştı.
İlk olarak saat 14.00'te toplanan yönetim, bu toplantının ardından Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi ve alınan kararlar açıklandı.
TEDESCO DÖNEMİ SONA ERDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.
DEVİN ÖZEK İLE DE YOLLAR AYRILDI
Ayrıca futbol direktörü Devin Özek'in de görevine son verildiği açıklandı.
KALAN MAÇLARDA GÖLE GÖREV YAPACAK
Öte yandan kalan maçlarda takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
İki toplantının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de alınan kararlar açıklandı.
Kulüpten yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.
Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.
Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."
TEDESCO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan 40 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması tutturdu.
İtalyan teknik adam, Fenerbahçe ile 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.