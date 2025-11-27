Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı: "Söz veriyorum!"

"Eksikler takımı etkiliyor ama bunu çok iyi telafi ettik. Bizler bahane sunmuyoruz. Ben bahaneleri konuşmam. Bazı şeyler bariz olduğunda her şey ortadadır, bir şey söylemeye gerek yoktur. Kadromuzdaki oyuncuların hepsine güveniyoruz, aynı şekilde tüm oyuncular aynı. Ben ve ekibim, elimizdeki oyunculardan en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. İyi reaksiyon verdik. Edson stopere, Semedo 6'ya geçti. Aynı şekilde devam ettiler. Takım için güzel bir enerji var. Zaman zaman acı da çekeceğiz. Bize karşı oynamak, bizi yenmek kolay değil. Hala daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Takımımın performansından mutluyum. Avrupa'da hedef... Zordur. Bence bugünkü maçı ve Plzen maçını kazanabilirdik. 4 puanımız daha fazla olurdu ve hedefe daha yakın olurduk. Futbol bu, bu tarz şeyler olabiliyor ve kabul etmek gerekiyor."