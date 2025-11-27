Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı: "Söz veriyorum!"
27.11.2025 23:29
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı sonrasında konuştu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros'u konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
"MAÇI KAZANMAK İSTERDİM"
"Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda olsa da ilk 11'de başlayan oyuncularım, sonradan giren ve kendilerini gösteren oyuncularım. 1-0'dan sonra böyle bir takıma karşı 1-1'i bulmak kolay değil ama tabii maçı kazanmak isterdim."
"SAHA KENARINDA DUYGUSAL OLABİLİYORUM"
"Tedesco değil sadece, yedek kulübesinde Zeki, Umberto, Max da bana çok yardımcı oluyorlar. Saha kenarında ben duygusal olabiliyorum, değişiklikleri onlar düşünüyor. Bu nedenle onlara minnettarım."
"DERBİ İÇİN SÖZ VERİYORUM"
"Daha önce derbi için konuşmamıştım. Bu sefer yanıt vereceğim, mutlusunuzdur. Derbi bizim için takım için taraftar için çok önemli. Her maçta olduğu gibi yüzde 100 hazır olmalıyız. Bazı oyuncular takıma geri dönecek. Biraz daha rakibe göre az dinlenme vaktimiz olacak ama şunun sözünü verebilirim ki o maça tam hazır bir şekilde çıkacağız."
"YİĞİT EFE İLE GURUR DUYUYORUM"
"Yiğit Efe için ve bizim için çok mutluyum. Sezon boyunca 0 dakika oynayıp böylesi bir rakibe ve forvetlere karşı oynamak. Yiğit Efe ve takımıyla gurur duyuyorum. Zor şartlarda ve zor bir rakibe karşı oynadık. Maçtaki tüm oyuncularım maçın içindeydiler. Galibiyete yakındık."
"BAZI ŞEYLERİ SAVUNMAK ZORDUR"
“Genel olarak 90 dakika boyunca iyi savunma yaptık. Normalde olduğundan daha az ikili mücadele kazandı Varga. Oyuncularım dediğim her şeyi yaptılar. Yediğimiz golde iyi bir orta geldi ve iyi kafa vuruşu yaptı. Bazı şeyleri savunmak zordur.”
"BİZİ YENMEK KOLAY DEĞİL"
"Eksikler takımı etkiliyor ama bunu çok iyi telafi ettik. Bizler bahane sunmuyoruz. Ben bahaneleri konuşmam. Bazı şeyler bariz olduğunda her şey ortadadır, bir şey söylemeye gerek yoktur. Kadromuzdaki oyuncuların hepsine güveniyoruz, aynı şekilde tüm oyuncular aynı. Ben ve ekibim, elimizdeki oyunculardan en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. İyi reaksiyon verdik. Edson stopere, Semedo 6'ya geçti. Aynı şekilde devam ettiler. Takım için güzel bir enerji var. Zaman zaman acı da çekeceğiz. Bize karşı oynamak, bizi yenmek kolay değil. Hala daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Takımımın performansından mutluyum. Avrupa'da hedef... Zordur. Bence bugünkü maçı ve Plzen maçını kazanabilirdik. 4 puanımız daha fazla olurdu ve hedefe daha yakın olurduk. Futbol bu, bu tarz şeyler olabiliyor ve kabul etmek gerekiyor."