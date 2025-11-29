Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi son durum! Duran mı En-Nesyri mi Talisca mı?
29.11.2025 10:32
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de dev maç öncesi son durum nasıl? İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, teknik direktörlüğünü Okan Buruk'un yaptığı Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Kritik derbi öncesi Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyor.
SOL BEKTE LEVENT MERCAN BİR ADIM ÖNDE
Hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kale yine Ederson'un olacak. Geri dörtlüde Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'nin forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sol bekte ise Levent Mercan, Archie Brown'un bir adım önünde yer alıyor.
ORTA SAHA VE KANAT TERCİHİ
Orta sahada İsmail Yüksek-Edson Alvarez ikilisini görevlendirecek olan İtalyan çalıştırıcı, önlerinde son haftaların formda ismi Marco Asensio'yu kullanacak.
Sol kanatta tercihini Kerem Aktürkoğlu'ndan yana kullanması beklenilen Tedesco'nun sağ kanatta ise Dorgeles Nene'ye forma şansı vermesi bekleniyor.
EN-NESYRI KARARI
Sarı-lacivertlilerdeki en büyük soru işareti ise ileri uçta hangi ismin forma giyeceği... Gol yollarındaki etkisizliği nedeniyle taraftarların eleştirisini alan Youssef En-Nesyri'nin derbiye ilk 11'de başlaması düşük bir ihtimal olarak öne çıkıyor.
SANTRFOR JHON DURAN
Domenico Tedesco'nun Jhon Duran-Anderson Talisca ikilisinden birini santrfor olarak konumlandıracak. İki isim arasında önde olan futbolcu ise Ferencvaros maçında kırmızı kart görmesine rağmen Jhon Duran olarak öne çıkıyor.
Tedesco'nun Kolombiyalı yıldıza gerekli uyarıları yaptığı ve Galatasaray'a karşı formayı vereceği öğrenildi.