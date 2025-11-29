Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi son durum! Duran mı En-Nesyri mi Talisca mı?

Sarı-lacivertlilerdeki en büyük soru işareti ise ileri uçta hangi ismin forma giyeceği... Gol yollarındaki etkisizliği nedeniyle taraftarların eleştirisini alan Youssef En-Nesyri'nin derbiye ilk 11'de başlaması düşük bir ihtimal olarak öne çıkıyor.