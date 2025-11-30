Fenerbahçe'de Galatasaray öncesi son durum! İki ismin durumu maç saatinde belli olacak

Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'deki tek yenilgisiz takım olarak bu maça çıkacak. Geride kalan 13 haftada 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, 31 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu seriyi derbide de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe bu maçlarda rakip ağlara 30 gol gönderirken kalesinde 12 gol gördü. Öte yandan Fenerbahçe, attığı 30 golle ligin en golcü takımı olarak da dikkat çekiyor.