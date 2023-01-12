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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin da sarı-lacivertli ekiple ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 1

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.


Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 2

Antrenmana, takımdan ayrı bireysel çalışan Joao Pedro ile son idmandan darbeye bağlı ağrısı bulunan Nazım Sangare katılmadı.


Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 3

Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.


Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 4

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 5

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin da sarı-lacivertli ekiple ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 6

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK hazırlıklarından yansıyan diğer kareler...

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 7
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 8
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 9
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 10
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 11
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 12
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 13
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları: Yeni transfer Samet Akaydin ilk kez idmanda - 14

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