Fenerbahçe'de golcü takası gerçekleşiyor
En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yeni yıldızını takas formülüyle getirecek.
Fenerbahçe, En Nesyri'yi isteyen Suudi ekibinden Aleksandar Mitrovic'i talep etti.
Fenerbahçe, En Nesyri'yi isteyen Suudi ekibinden Aleksandar Mitrovic'i talep etti.
Suudi ekibinden ayrılmak isteyen Sırp yıldız Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yılın takası için görüşmeler bu hafta resmiyet kazanması bekleniyor.
Mitrovic, bu sezon Al-Hilal formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol, 7 asistlik performans göstermişti.
Kariyerinde daha önce Partizan, Newcastle, Fulhan ve Anderlecht formaları giyen 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. En Nesyri ise 24 milyon euro değere sahip.