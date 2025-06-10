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Fenerbahçe'de golcü takası gerçekleşiyor

En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yeni yıldızını takas formülüyle getirecek.

Fenerbahçe'de golcü takası gerçekleşiyor - 1

Fenerbahçe, En Nesyri'yi isteyen Suudi ekibinden Aleksandar Mitrovic'i talep etti.

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Fenerbahçe'de golcü takası gerçekleşiyor - 2

Suudi ekibinden ayrılmak isteyen Sırp yıldız Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de golcü takası gerçekleşiyor - 3

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yılın takası için görüşmeler bu hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de golcü takası gerçekleşiyor - 4

Mitrovic, bu sezon Al-Hilal formasıyla çıktığı 36 maçta 28 gol, 7 asistlik performans göstermişti.

Fenerbahçe'de golcü takası gerçekleşiyor - 5

Kariyerinde daha önce Partizan, Newcastle, Fulhan ve Anderlecht formaları giyen 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. En Nesyri ise 24 milyon euro değere sahip.

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