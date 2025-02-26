Fenerbahçe'de hedef çeyrek final: Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Derbi sonrası ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK karşısında kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda geride kalan ilk 2 maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0, Erzurumspor FK'yı ise 5-0'lık skorlarla yenmişti. Fenerbahçe son maçta Gaziantep FK'yı da yenerek namağlup çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.