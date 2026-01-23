Fenerbahçe'de ilk 8 mucize, ilk 24 garanti: İşte muhtemel rakipler
23.01.2026 17:09
NTV - Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk 24'ü garantileyen Fenerbahçe'nin play-off etabındaki muhtemel rakiplerine göz atalım...
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin ilk 8 ihtimali zora girdi.
Mağlup olmasına rağmen ilk 24'ü garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi lig etabında son hafta maçına FCSB karşısında çıkacak.
29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Bükreş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, kazanarak ilk 8 ihtimalini zorlamak istiyor. İlk 8 olmaması durumunda 24 takım arasında yer alacak olan sarı-lacivertlilerin olası rakipleri sıralandı.
Football Meets Data, sarı-lacivertlilerin son 16 play-off turu için muhtemel rakiplerini eşleşme ihtimaline göre sıraladı.
İşte muhtemel rakipler: