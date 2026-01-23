Fenerbahçe'de ilk 8 mucize, ilk 24 garanti: İşte muhtemel rakipler

23.01.2026 17:09

NTV - Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk 24'ü garantileyen Fenerbahçe'nin play-off etabındaki muhtemel rakiplerine göz atalım...

NTV

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin ilk 8 ihtimali zora girdi.

 

Mağlup olmasına rağmen ilk 24'ü garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi lig etabında son hafta maçına FCSB karşısında çıkacak.

Anadolu Ajansı

29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Bükreş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, kazanarak ilk 8 ihtimalini zorlamak istiyor. İlk 8 olmaması durumunda 24 takım arasında yer alacak olan sarı-lacivertlilerin olası rakipleri sıralandı.

 

Football Meets Data, sarı-lacivertlilerin son 16 play-off turu için muhtemel rakiplerini eşleşme ihtimaline göre sıraladı.

 

İşte muhtemel rakipler:

CELTIC (YÜZDE 4)
Reuters

CELTIC (YÜZDE 4)

BOLOGNA (YÜZDE 4)
Reuters

BOLOGNA (YÜZDE 4)

DINAMO ZAGREB (YÜZDE 5)
Reuters

DINAMO ZAGREB (YÜZDE 5)

BRANN (YÜZDE 6)
Anadolu Ajansı

BRANN (YÜZDE 6)

CELTA VIGO (YÜZDE 8)
Reuters

CELTA VIGO (YÜZDE 8)

LILLE (YÜZDE 8)
Reuters

LILLE (YÜZDE 8)

KIZIL YILDIZ (YÜZDE 9)
AFP

KIZIL YILDIZ (YÜZDE 9)

NOTTINGHAM FOREST (YÜZDE 9)
Reuters

NOTTINGHAM FOREST (YÜZDE 9)

PAOK (YÜZDE 10)
Reuters

PAOK (YÜZDE 10)

VIKTORIA PLZEN (YÜZDE 12)
Reuters

VIKTORIA PLZEN (YÜZDE 12)

PANATHINAIKOS (YÜZDE 12)
Reuters

PANATHINAIKOS (YÜZDE 12)

