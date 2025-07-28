Fenerbahçe'de imza beklenirken yeni transfer takım içinden çıktı: Kampın yıldızı!

BAŞKANDAN KAMP ZİYARETİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kampın son günlerinde takımla bir araya geldi.



Portekiz'e, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Hakan Safi ve Kemal Danabaş ile gelen Başkan Koç, takımın bir antrenmanı ile bir maçını da yerinde takip etti.



Başkan Ali Koç, aynı zamanda teknik direktör Jose Mourinho, futbol direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile transfer sürecine ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptı.