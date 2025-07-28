Fenerbahçe'de imza beklenirken yeni transfer takım içinden çıktı: Kampın yıldızı!
Fenerbahçe'de Portekiz kampındaki çalışmalar tamamlandı. Birçok isim, performansıyla öne çıktı.
Fenerbahçe, 14 Temmuz'da başladığı Portekiz kampındaki çalışmalarını tamamladı.
Portekiz'in Algarve bölgesindeki Albufeira kentinde 2 hafta süren kamp çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde kafileye, yöneticilerden Eren Dişli eşlik etti.
Bu süreçte 4 hazırlık maçı oynayan Jose Mourinho ve ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Fenerbahçe'de yeni transferler, adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde geride bırakarak resmi maçlar öncesinde pozitif bir görüntü ortaya koydu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile yapacağı karşılaşmanın provasını kampta gerçekleştiren teknik direktör Jose Mourinho, takımının hırsından ve isteğinden memnun kaldı.