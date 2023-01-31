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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli ekip ile ilk antrenmanına çıktı. Sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Osayi Samuel de takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 1

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.




Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 2

OOSTERWOLDE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli ekip ile ilk antrenmanına çıktı. 


Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 3

KING VE OSAYI TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı. King ve Osayi, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile karşılaştığı maçlarda forma giyememişti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 4

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 5

İşte son idmandan yansıyan diğer kareler...

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 6
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 7
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 8
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 9
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 10
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı: Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı - 11

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