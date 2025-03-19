Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz

Deneyimli teknik direktör Fransız futbolcuyla ilgili "Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil." ifadelerini kullanmıştı.