Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında ağır yara almıştı. Sarı - lacivertlilerde bir süredir forma şansı bulamayan Allan Saint-Maximin ile teknik direktör Jose Mourinho arasında da sözlü atışma yaşanmıştı. Portekizli çalıştırıcının, yaşananlar sonrası karaır belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u ağırlamıştı. Sarı - lacivertliler, büyük bir mücadeleye sahne olan maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bırakmıştı.