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Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında ağır yara almıştı. Sarı - lacivertlilerde bir süredir forma şansı bulamayan Allan Saint-Maximin ile teknik direktör Jose Mourinho arasında da sözlü atışma yaşanmıştı. Portekizli çalıştırıcının, yaşananlar sonrası karaır belli oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u ağırlamıştı. Sarı - lacivertliler, büyük bir mücadeleye sahne olan maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında kritik 2 puan bırakmıştı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 2

Galatasaray ile arasında 9 puanlık bir fark oluşan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile hücum oyuncusu Allan Saint-Maximin arasında da gerilim yaşanmıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 3

Portekizli çalıştırıcı, Maximin'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers rövanşı ve Süper Lig'deki Samsunspor maçının kadrosuna almamıştı. Tecrübeli futbolcu ise sosyal medya hesabından Jose Mourinho'yu hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 4

Deneyimli teknik direktör Fransız futbolcuyla ilgili "Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 5

Fenerbahçe'de yaşananlar sonrası kadro dışı kararı çıkması beklenirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun böyle bir karar almayı düşünmediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 6

Takvim'in haberine göre Mourinho'nun, Maximin bu şekilde devam ettiği sürece 28 yaşındaki futbolcuya mecbur kalınmadıkça forma vermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 7

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan Maximin, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 8
Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 9
Fenerbahçe'de Jose Mourinho - Allan Saint-Maximin gerilimi sonrası karar: Kadro dışı beklenirken sürpriz - 10
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